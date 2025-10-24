Die Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для переговоров с Мерцем в КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин не смог найти время для приема немецкого канцлера Фридриха Мерца во время его планируемого визита в Китай, сообщила газета Die Welt.
Издание подчеркнуло, что за полгода в должности канцлера Мерц все еще не посетил Китай официально. По мнению авторов материала, отмена визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля в Пекин также может означать «внешнеполитическую катастрофу» для Германии.
24 октября Вадефуль в последний момент отменил свою первую официальную поездку в Китай. По данным Bloomberg, такая ситуация возникла после того, как Пекин согласился провести только одну встречу в Китае – с его коллегой Ван И. Министр должен был направиться в КНР через два дня. Агентство считает, что это стало «очередным ударом» по германо-китайским отношениям.
Еще в апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что, несмотря на политические противоречия, Китай – крупнейший торговый партнер Германии. Например, в 2023 г. товарооборот между двумя странами составил 254 млрд евро, чуть больше, чем между ФРГ и США, – 252,3 млрд евро.