Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Германии в последний момент отменил поездку в Китай

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул отменил свою первую официальную поездку в Китай «в последний момент». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря МИД Катрин Дешауэр. 

Решение связано с тем, что Пекин согласился провести только одну встречу в Китае – с его коллегой Ван И. Визит должен был состояться через два дня.

Bloomberg отметил, что инцидент стал «очередным ударом» по германо-китайским отношениям, которые охладились за последние месяцы после прихода в правительство консерватора Фридриха Мерца. Новый канцлер выступает за жесткую позицию в отношении Пекина.

Торговая война Нидерландов с Китаем поставила под угрозу автопромышленность ФРГ

Экономика / Мировая экономика

Мерц также планировал посетить Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, но и эта поездка в этом году может не состояться. Сейчас известно, что КНР должен посетить министр финансов Ларс Клингбайль в ноябре.

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц посещал Китай. Основной целью визита Шольца в КНР в апреле 2024 г. было обсуждение вопросов экономического сотрудничества между двумя государствами. «Ведомости» отмечали, что несмотря на политические противоречия, Китай – крупнейший торговый партнер Германии. Например, в 2023 г. товарооборот между двумя странами составил 254 млрд евро, чуть больше, чем между ФРГ и США – 252,3 млрд евро.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь