Глава МИД Германии в последний момент отменил поездку в Китай

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц посещал Китай. Основной целью визита Шольца в КНР в апреле 2024 г. было обсуждение вопросов экономического сотрудничества между двумя государствами. «Ведомости» отмечали, что несмотря на политические противоречия, Китай – крупнейший торговый партнер Германии. Например, в 2023 г. товарооборот между двумя странами составил 254 млрд евро, чуть больше, чем между ФРГ и США – 252,3 млрд евро.