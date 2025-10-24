Глава МИД Германии в последний момент отменил поездку в Китай
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул отменил свою первую официальную поездку в Китай «в последний момент». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря МИД Катрин Дешауэр.
Решение связано с тем, что Пекин согласился провести только одну встречу в Китае – с его коллегой Ван И. Визит должен был состояться через два дня.
Bloomberg отметил, что инцидент стал «очередным ударом» по германо-китайским отношениям, которые охладились за последние месяцы после прихода в правительство консерватора Фридриха Мерца. Новый канцлер выступает за жесткую позицию в отношении Пекина.
Мерц также планировал посетить Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, но и эта поездка в этом году может не состояться. Сейчас известно, что КНР должен посетить министр финансов Ларс Клингбайль в ноябре.
Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц посещал Китай. Основной целью визита Шольца в КНР в апреле 2024 г. было обсуждение вопросов экономического сотрудничества между двумя государствами. «Ведомости» отмечали, что несмотря на политические противоречия, Китай – крупнейший торговый партнер Германии. Например, в 2023 г. товарооборот между двумя странами составил 254 млрд евро, чуть больше, чем между ФРГ и США – 252,3 млрд евро.