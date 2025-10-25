Кэтрин Коннолли выиграла президентские выборы в Ирландии

Согласно опросам, опубликованным накануне голосования 24 октября, около 40% избирателей планировали поддержать Коннолли, тогда как за Хамфрис готовы были проголосовать около 25%. Среди тех, кто определился с выбором, разрыв был еще более значительным – 55% против 35%.