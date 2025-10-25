Газета
Кэтрин Коннолли выиграла президентские выборы в Ирландии

Ведомости

Независимый кандидат от левых сил Кэтрин Коннолли одержала убедительную победу на выборах президента Ирландии. Об этом сообщает The Guardian.

Ее соперница, бывший премьер-министр Хизер Хамфрис, признала поражение после публикации предварительных итогов голосования. «Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я желаю ей всего самого наилучшего», – заявила Хамфрис.

Как отмечает издание, пост президента Ирландии в основном носит церемониальный характер, однако победа Коннолли стала серьезным политическим сигналом и упреком действующему правоцентристскому правительству.

Согласно опросам, опубликованным накануне голосования 24 октября, около 40% избирателей планировали поддержать Коннолли, тогда как за Хамфрис готовы были проголосовать около 25%. Среди тех, кто определился с выбором, разрыв был еще более значительным – 55% против 35%.

