ABC News: Трамп может назвать новый бальный зал в Белом доме своим именем
Президент США Дональд Трамп, вероятно, присвоит свое имя новому бальному залу в Белом доме стоимостью $300 млн. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в администрации.
По данным издания, среди американских чиновников уже используется неофициальное название – «Бальный зал президента Дональда Трампа». Ожидается, что именно оно будет закреплено официально.
Хотя сам Трамп пока публично не объявил, как намерен назвать новый зал, источники отмечают, что глава государства известен привычкой давать свое имя различным объектам и проектам, поэтому подобное решение выглядит вполне ожидаемым.
21 октября строительные бригады начали сносить часть восточного крыла Белого дома для возведения нового бального зала.
Ранее Трамп утверждал, что строительство нового зала площадью около 8300 кв. м «не повредит» существующему зданию и не повлияет на его функционирование. Однако, как отмечает The Washington Post, возведение сооружения приведет к сносу восточного крыла, в котором размещаются офисы первой леди и персонала.