WSJ: Трамп намерен создать «Золотой флот» для противостояния Китаю
Президент США Дональд Трамп планирует провести масштабное обновление военно-морских сил страны, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Новый флот получит название «Золотой флот» и станет частью стратегии по противостоянию Китаю.
По данным издания, проект предусматривает строительство как крупных, тяжеловооруженных кораблей нового поколения, так и более компактных судов – например, корветов. Предполагается, что новые корабли будут оснащены ракетами большой дальности и смогут нести больше вооружений, чем нынешние эсминцы и крейсеры.
Рабочее название программы – «Золотой флот» – выбрано в духе других инициатив эпохи Трампа, таких как система ПРО «Золотой купол» и иммиграционная программа «Золотая карта».
Как отмечает WSJ, Трамп лично участвует в разработке концепции и неоднократно обсуждал с военными внешний вид и возможности будущих судов. По его мнению, новый флот должен стать символом «американской мощи и технологического превосходства».
24 октября Reuters писало, что американские военные и оборонные компании приступили к интеграции новых гиперзвуковых ударных боеприпасов на мобильные пусковые платформы.