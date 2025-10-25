Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: Трамп намерен создать «Золотой флот» для противостояния Китаю

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует провести масштабное обновление военно-морских сил страны, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Новый флот получит название «Золотой флот» и станет частью стратегии по противостоянию Китаю.

По данным издания, проект предусматривает строительство как крупных, тяжеловооруженных кораблей нового поколения, так и более компактных судов – например, корветов. Предполагается, что новые корабли будут оснащены ракетами большой дальности и смогут нести больше вооружений, чем нынешние эсминцы и крейсеры.

Рабочее название программы – «Золотой флот» – выбрано в духе других инициатив эпохи Трампа, таких как система ПРО «Золотой купол» и иммиграционная программа «Золотая карта».

Как отмечает WSJ, Трамп лично участвует в разработке концепции и неоднократно обсуждал с военными внешний вид и возможности будущих судов. По его мнению, новый флот должен стать символом «американской мощи и технологического превосходства».

24 октября Reuters писало, что американские военные и оборонные компании приступили к интеграции новых гиперзвуковых ударных боеприпасов на мобильные пусковые платформы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её