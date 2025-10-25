Израиль выступил против участия Турции в стабилизационных силах в Газе
Турция, вероятно, не войдет в состав стабилизационных сил численностью около 5000 человек, которые планируется разместить в секторе Газа после окончания боевых действий в регионе. Как сообщает The Guardian, Израиль дал понять, что не одобряет участие турецких войск в этой миссии.
По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Израиль должен быть удовлетворен национальным составом многонациональных сил, чья основная задача – предотвратить вакуум безопасности в начале масштабной операции по восстановлению Газы.
Анкара ранее заявила о готовности направить своих военных, однако израильская сторона выразила возражения. Напряженность между странами усилилась на фоне разногласий по Сирии, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению израильского правительства, слишком тесно связан с движением «Братья-мусульмане»
Как отмечает The Guardian, исключение Турции из миссии может вызвать споры, поскольку она является одним из гарантов 20-пунктного соглашения о прекращении огня, подписанного при посредничестве США, и располагает одной из самых сильных армий в мусульманском мире.
Руководить стабилизационными силами, как ожидается, будет Египет. Их деятельность будет координироваться с Центром военно-гражданского взаимодействия (CMCC), созданным на юге Израиля и возглавляемым США. В состав центра входят советники из Великобритании, Франции, Иордании и ОАЭ.
21 октября Reuters писало, что президент Турции Эрдоган использует участие Анкары в урегулировании конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», чтобы вернуть своей стране статус ключевого игрока на Ближнем Востоке.