Израиль выступил против участия Турции в стабилизационных силах в Газе

Турция, вероятно, не войдет в состав стабилизационных сил численностью около 5000 человек, которые планируется разместить в секторе Газа после окончания боевых действий в регионе. Как сообщает The Guardian, Израиль дал понять, что не одобряет участие турецких войск в этой миссии.