ЕС остается третьим крупнейшим торговым партнером России

При этом структура торговли сильно изменилась: Германия сократила импорт российских товаров на 92%, но общий объем обмена все еще составляет $9,5 млрд. Франция и Нидерланды сохраняют оборот свыше $6 млрд каждая, а Венгрия, напротив, демонстрирует рост – импорт увеличился на 31%, достигнув $6,2 млрд. В других странах ЕС – Чехии, Словакии, Испании, Бельгии и Италии – объемы торговли заметно упали по сравнению с 2021 г.