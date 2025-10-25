ЕС остается третьим крупнейшим торговым партнером России
Несмотря на масштабные санкции, Европейский союз (ЕС) остается третьим по значимости торговым партнером России. В 2024 г. торговый оборот между Москвой и странами ЕС составил около 67,5 млрд евро, пишет Bild.
При этом структура торговли сильно изменилась: Германия сократила импорт российских товаров на 92%, но общий объем обмена все еще составляет $9,5 млрд. Франция и Нидерланды сохраняют оборот свыше $6 млрд каждая, а Венгрия, напротив, демонстрирует рост – импорт увеличился на 31%, достигнув $6,2 млрд. В других странах ЕС – Чехии, Словакии, Испании, Бельгии и Италии – объемы торговли заметно упали по сравнению с 2021 г.
Однако экономическая статистика показывает: даже под давлением Запада Москва успешно переориентировала торговлю на Азию. Китай остается главным партнером с объемом импорта российских товаров на $130 млрд и общим товарооборотом почти $245 млрд.
Индия, поднявшись с 12-го на второе место, стала ключевым покупателем российской нефти.
23 октября глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о принятии 19-го пакета санкций против России. По ее словам, меры затронули российские банки, криптовалютные биржи, а также компании в Индии и Китае.