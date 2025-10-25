ЦАХАЛ сообщила о ликвидации боевика «Исламского джихада» в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее силы нанесли точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа. В результате операции был нейтрализован боевик террористической организации «Исламский джихад», который, по данным разведки, планировал совершить нападение на израильских военнослужащих.
Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, удар был проведен точечно, чтобы избежать сопутствующих жертв среди гражданского населения.
Войска Южного командования ЦАХАЛ продолжают дислоцироваться в этом районе в рамках действующего соглашения о прекращении огня. Армия подчеркнула, что будет и дальше предпринимать меры «для предотвращения любых непосредственных угроз со стороны террористических группировок».
13 октября глава Вашингтона заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.
Утром 19 октября стало известно о нарушении перемирия. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.