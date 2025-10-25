Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации боевика «Исламского джихада» в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее силы нанесли точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа. В результате операции был нейтрализован боевик террористической организации «Исламский джихад», который, по данным разведки, планировал совершить нападение на израильских военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, удар был проведен точечно, чтобы избежать сопутствующих жертв среди гражданского населения.

Войска Южного командования ЦАХАЛ продолжают дислоцироваться в этом районе в рамках действующего соглашения о прекращении огня. Армия подчеркнула, что будет и дальше предпринимать меры «для предотвращения любых непосредственных угроз со стороны террористических группировок».

Вэнс и Уиткофф призвали Нетаньяху соразмерно отвечать на провокации «Хамаса»

Политика / Международные новости

13 октября глава Вашингтона заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.

Утром 19 октября стало известно о нарушении перемирия. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь