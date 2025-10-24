Вэнс и Уиткофф призвали Нетаньяху соразмерно отвечать на провокации «Хамаса»

Вэнс заявил 22 октября, что США создают план мира и инфраструктуру для Газы с нуля. Вместе с тем, Вашингтон не намерен устанавливать крайний срок для разоружения «Хамас» в рамках сделки о прекращении огня в Газе. По словам Вэнса, США сосредоточены на обеспечении устойчивости перемирия и подготовке к послевоенному восстановлению региона.