Вэнс и Уиткофф призвали Нетаньяху соразмерно отвечать на провокации «Хамаса»
Израиль должен гарантировать соразмерность ответных мер на предполагаемые нарушения со стороны палестинской группировки «Хамас». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
С таким «жестким посланием» к премьер-министру Беньямину Нетаньяху выступили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Это необходимо для сохранения режима прекращения огня.
13 октября глава Вашингтона заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.
Вэнс заявил 22 октября, что США создают план мира и инфраструктуру для Газы с нуля. Вместе с тем, Вашингтон не намерен устанавливать крайний срок для разоружения «Хамас» в рамках сделки о прекращении огня в Газе. По словам Вэнса, США сосредоточены на обеспечении устойчивости перемирия и подготовке к послевоенному восстановлению региона.
Нетаньяху утверждал, что стабильность на Ближнем Востоке невозможна без «сильного Израиля при поддержке США». Он подтвердил, что стороны обсуждали сценарии «следующего дня» в секторе Газа, включая варианты управления территорией, и признал, что реализация этих планов «будет непростой».