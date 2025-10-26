Таиланд и Камбоджа в присутствии Трампа подписали мирное соглашение

Таиланд и Камбоджа в присутствии Трампа подписали мирное соглашениеАмериканский президент высоко оценил свои усилия посредника
Премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение в ходе саммита стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, передает CNN.
В июле напряженность на границе между двумя странами переросла в пятидневный конфликт, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Он начался после отзыва посла и обвинений в установке мин.
Президент Дональд Трамп и премьер Малайзии Анвар Ибрагим присоединился к подписанию соглашения на фоне баннера «Доставляя мир». Трамп в выступлении приписал себе заслугу в урегулировании конфликта. Он также заявил, что наблюдатели из стран АСЕАН «будут размещены, чтобы убедиться, что мир восторжествует и сохранится», что контрастирует с хрупким мирным соглашением между Израилем и «Хамасом».
Трамп высоко оценил свои собственные способности выступать посредником в мирных соглашениях. «Это то, в чем я хорош», – сказал он. При этом российско-украинский конфликт он отметил как более сложный в урегулировании.
Первоначальное соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Малайзии, было подписано 28 июля после того, как президент США провел телефонные переговоры с лидерами обеих сторон и предупредил их, что не будет заключать торговые соглашения ни с одной из них, если конфликт продолжится.