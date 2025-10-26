Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи в плен украинских военных
Президент России Владимир Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. Об этом он заявил в ходе совещания с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в спецоперации. Кадры встречи опубликованы на сайте Кремля.
«В целях минимизации напрасных жертв, прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать», – сказал глава государства.
По словам Путина, для военнослужащих армии Украины это не так просто, поскольку «им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают». Армия Россия исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием, РФ будет из этого исходить, добавил он.