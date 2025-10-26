Глава МИД Северной Кореи посетит Россию и Белоруссию

8 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Пхеньян с официальным визитом во главе делегации «Единой России». Российская сторона прибыла в страну по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания партии. Медведев в ходе визита поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за союзническую поддержку России.