Глава МИД Северной Кореи посетит Россию и Белоруссию
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию и Белоруссию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Визит главы МИД КНДР состоится по приглашению министерств двух государств, говорится в сообщении.
По информации российского внешнеполитического ведомства, северокорейский министр будет находиться в РФ с рабочим визитом с 26 по 28 октября.
8 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Пхеньян с официальным визитом во главе делегации «Единой России». Российская сторона прибыла в страну по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия основания партии. Медведев в ходе визита поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за союзническую поддержку России.
10 октября военнослужащие сил специального назначения КНДР прошли с российским и северокорейским флагами в ходе парада в Пхеньяне. Бойцы принимали участие в освобождении Курской области, говорил Медведев.