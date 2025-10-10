Газета
Политика

Силы специального назначения с флагами РФ и КНДР прошли на параде в Пхеньяне

Ведомости

Военнослужащие сил специального назначения КНДР прошли с российским и северокорейским флагами в ходе парада в Пхеньяне. Бойцы принимали участие в освобождении Курской области, рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы, естественно, поучаствовали в ряде мероприятий праздничных, которые проходили, апогеем которых, конечно, стал прекрасный парад, который только что состоялся. Во время парада проходило формирование, составленное из участников спецоперации – специального подразделения корейского», – отметил он (цитата по ТАСС).

Политик также подчеркнул, что присутствие на параде не только собственного флага военнослужащих, но и флага РФ «берет за сердце».

9 октября Медведев поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за союзническую поддержку России. Он отметил, что истинный характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний, говоря о событиях в Курской области.

8 октября Медведев прилетел в Пхеньян с официальным визитом во главе делегации «Единой России». Российская сторона прибыла в страну по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи для участия в торжественных мероприятиях. 10 октября в КНДР празднуется 80-летие основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

