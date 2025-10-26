Газета
Политика

Пакистан пригрозил начать войну с Афганистаном в случае провала переговоров

Ведомости

Если Афганистан и Пакистан не сумеют достигнуть мирного соглашения, то страны вступят в «открытую войну», заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф. Его слова приводит Reuters.  

Переговоры стран проходят в эти выходные в Стамбуле. Стороны надеются в результате разработать механизм обеспечения долгосрочного соблюдения соглашения о прекращении огня, о котором стороны договорились в Дохе на прошлой неделе. По словам Асифа, за «четыре-пять дней» с момента заключения перемирия не произошло никаких инцидентов и обе стороны соблюдают условия соглашения.

«Если соглашение не будет достигнуто, мы начнем с ними открытую войну. Но я видел, что они хотят мира», – сказал министр в телевизионном обращении.

В середине октября на афгано-пакистанской границе произошла серия столкновений военных. 15 октября после авиаудара Исламабада по Афганистану стороны договорились о временном прекращении огня. Затем представители афганского движения «Талибан» и Пакистана встретились в Катаре. В Дохе они достигли соглашения о немедленном прекращении огня. Следующие раунды переговоров запланированы на конец октября в Стамбуле для обсуждения деталей договоренностей.

