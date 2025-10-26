Пакистан пригрозил начать войну с Афганистаном в случае провала переговоров

В середине октября на афгано-пакистанской границе произошла серия столкновений военных. 15 октября после авиаудара Исламабада по Афганистану стороны договорились о временном прекращении огня. Затем представители афганского движения «Талибан» и Пакистана встретились в Катаре. В Дохе они достигли соглашения о немедленном прекращении огня. Следующие раунды переговоров запланированы на конец октября в Стамбуле для обсуждения деталей договоренностей.