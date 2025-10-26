Над Белгородской и Брянской областями ликвидировали 18 дронов
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Дроны были ликвидированы в период с 8.00 мск до 11.00 мск. По данным оборонного ведомства, в Белгородской области удалось сбить 17 БПЛА, а над территорией Брянской области ликвидировали один аппарат.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате уничтожения дрона пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В Белгородской области после атак БПЛА есть погибший и пострадавший.