Над Белгородской и Брянской областями ликвидировали 18 дронов

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

Дроны были ликвидированы в период с 8.00 мск до 11.00 мск. По данным оборонного ведомства, в Белгородской области удалось сбить 17 БПЛА, а над территорией Брянской области ликвидировали один аппарат. 

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате уничтожения дрона пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В Белгородской области после атак БПЛА есть погибший и пострадавший.

