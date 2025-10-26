Азербайджан готов пропускать продукцию из России в Армению

21 октября президент страны Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. Первым транзитным грузом стало казахстанское зерно. С начала 1990-х гг. транзит грузов через территорию Азербайджана в Армению был невозможен из-за конфликта между странами за спорный регион Нагорного Карабаха.