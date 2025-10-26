Газета
Главная / Политика /

Азербайджан готов пропускать продукцию из России в Армению

Ведомости

Азербайджан выразил готовность пропускать российскую продукцию в Армению. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Два дня назад азербайджанская сторона нам подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Оверчук отметил, что сейчас РЖД вместе с коллегами в регионе «решают вопросы», как организовать эти перевозки. Минсельхозу были даны поручения об освоении нового маршрута.

21 октября президент страны Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. Первым транзитным грузом стало казахстанское зерно. С начала 1990-х гг. транзит грузов через территорию Азербайджана в Армению был невозможен из-за конфликта между странами за спорный регион Нагорного Карабаха. 

Вместе с тем, планируется запуск Зангезурского коридора. Азербайджанский эксперт в области транспорта и логистики Рауф Агамирзаев говорил «Ведомостям», что технически запуск Зангезурского коридора возможен к концу 2028 г.

