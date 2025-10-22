В Армению впервые за 35 лет доставлен груз через Азербайджан

На пресс-конференции Алиев еще затронул вопрос Зангезурского коридора. Он пообещал завершение работ по строительству автомобильной и железной дороги на азербайджанском участке маршрута к середине следующего года. «Этот коридор с грузооборотом в 15 млн т будет на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту, а также будет иметь еще больший потенциал с точки зрения приема и отправки грузов», – подчеркнул Алиев.