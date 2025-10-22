В Армению впервые за 35 лет доставлен груз через Азербайджан

В Армению впервые за 35 лет доставлен груз через АзербайджанВ Баку рассчитывают на открытие «маршрута Трампа» в 2028 году
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию, заявил 21 октября президент страны Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Кроме этого Алиев предположил, что открытие так называемого Зангезурского коридора (проектируемая сухопутная связь, соединяющая Баку со своим анклавом в Нахичевани через армянскую территорию) состоится к концу 2028 г.
Первым транзитным грузом из Азербайджана в Армению стало казахстанское зерно, что, по словам Алиева, свидетельствует об установлении мира между двумя кавказскими республиками не только на бумаге, но и на практике.
Доставка первого груза в Армению транзитом через Азербайджан на данный момент возможна водным – автомобильным или авиационным – автомобильным транспортом, говорит политолог, специалист по Кавказу Артур Атаев. Запуск железнодорожного сообщения между странами в обозримой перспективе проблематичен, считает эксперт: «На отвоеванных азербайджанских территориях сегодня построены современные автомагистрали и введены в эксплуатацию новые международные аэропорты в Физули, Зангелане и Лачине».
На пресс-конференции Алиев еще затронул вопрос Зангезурского коридора. Он пообещал завершение работ по строительству автомобильной и железной дороги на азербайджанском участке маршрута к середине следующего года. «Этот коридор с грузооборотом в 15 млн т будет на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту, а также будет иметь еще больший потенциал с точки зрения приема и отправки грузов», – подчеркнул Алиев.
Чуть позже пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян на своей странице в Facebook
С начала 1990-х гг. транзит грузов через территорию Азербайджана в Армению был невозможен из-за конфликта между странами за спорный регион Нагорного Карабаха. В этот период сухопутная связь Еревана с внешним миром осуществлялась с территории соседних Грузии либо Ирана. Но после демонтажа институтов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в сентябре 2023 г. в результате азербайджанской военной операции отношения между двумя кавказскими государствами постепенно стали нормализовываться.
В начале августа при посредничестве президента США Дональда Трампа президент Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли в Вашингтоне совместную декларацию о мирных отношениях. Документ предполагает создание транспортного коридора вдоль ирано-армянской границы (в тексте – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»), который будет находиться под управлением американского подрядчика.
В конце сентября на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что этот новый маршрут потенциально может стать составной частью международного транспортного коридора «Север – Юг» (маршрут из России в Иран через Азербайджан), а также превратиться в важный сегмент Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут из государств Центральной Азии на Кавказ).
Параллельно с азербайджанцами Ереван ведет технические исследования с властями Турции для восстановления и повторного запуска железной дороги Гюмри – Карс, заблокированной турецкой стороной в начале 1990-х из-за карабахских событий.
Технически запуск Зангезурского коридора к концу 2028 г. возможен, уверен азербайджанский эксперт в области транспорта и логистики Рауф Агамирзаев. По его словам, строительство железной дороги и автомагистрали в азербайджанском приграничном поселке Агбенд в настоящее время находится на завершающей стадии, а ввод их в эксплуатацию планируется уже в следующем году. На нахичеванском участке маршрута, продолжает эксперт, специалисты подготовили технико-экономическое обоснование и в ближайшее время планируют как модернизацию уже существующих дорог, так и строительство новых в отдельных районах.
Как считает Атаев, запуск международного транспортного маршрута на данный момент затруднителен из-за отсутствия ясности по поводу оператора проекта: «Еще не известно, примут ли в нем участие американцы. Полагаю, в США понимают бесперспективность их инвестиций в экономические проекты Южного Кавказа без подключения России. Поэтому я бы не стал окончательно сбрасывать со счетов российские интересы в регионе».
Кроме того, продолжает Атаев, заинтересованные в открытии «маршрута Трампа» участники соглашения до сих пор не провели детальные расчеты по поводу перспектив загруженности и экономической рентабельности.
График строительных работ с армянской стороны существенно отстает от азербайджанской, отмечает Агамирзаев. На данный момент в приграничных районах на юге страны проводятся буровзрывные работы, а процесс строительства разобранной железной дороги еще даже не начинался. «На маршруте Казах – Иджеван на севере армяно-азербайджанской границы Ереван не проводит никаких работ. Участок железной дороги полностью демонтирован, по оценкам, на ее восстановление потребуется порядка $500 млн», – объяснил эксперт. Значительная часть армянского общества не хочет открытия коридора на территории своей страны – а потому реализация проекта находится под вопросом, полагает Атаев.