Главная / Политика /

Песков усомнился в способности Украины производить дальнобойные ракеты

Ведомости

Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Зарубин рассказал представителю Кремля о подозрениях, что вооружения, о которых заявляет украинская сторона, – это «перекрашенные британские ракеты». 

«Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие ракеты. Как минимум, основные узлы и блоки этих ракет – это чисто импорт из Европы», – прокомментировал Песков.

Песков добавил, что ранее президент РФ Владимир Путин пообещал дать «ошеломляющий ответ» на угрозы ударить вглубь России. Такое заявление глава государства сделал 23 октября. Он пообещал ответ на удары по РФ ракетами Tomahawk и призвал западные страны «подумать об этом». Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Украина может все же получить такое оружие.

