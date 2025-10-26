Газета
Главная / Политика /

Песков назвал «предельно ясным» ответ Путина о попытках ударов вглубь России

На этой неделе президент пообещал ответ в случае атак Киева дальнобойным оружием
Ведомости

В словах президента РФ Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» на угрозы ударить вглубь России «все предельно ясно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ошеломляющий ответ. Здесь, по-моему, все предельно ясно», – сказал он.

23 октября Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары по РФ ракетами Tomahawk и призвал западные страны «подумать об этом». Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Украина может все же получить такое оружие.

22 октября The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками. Газета отмечает, что такое решение Вашингтона позволит Киеву наносить удары по отдаленным целям на территории России. Официально это не подтверждалось.

