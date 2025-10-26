Газета
Главная / Политика /

США и Малайзия подписали меморандум по критически важным минералам

Ведомости

США и Малайзия подписали рамочное соглашение о взаимной торговле и меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам, сообщил премьер-министр азиатского государства Анвар Ибрагим в своем Telegram-канале.

Подписание документов состоялось на 13-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Куала-Лумпуре.

Достигнутые договоренности являются «стратегическим шагом к укреплению безопасности цепочки поставок и взаимной выгоды между двумя странами», отметил Ибрагим. По его словам, встреча с США укрепила дипломатические отношения между странами и открыла новые возможности для углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики, образования, обороны, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Премьер Малайзии также подтвердил приверженность страны реализации мирного плана Трампа по Газе, включая обеспечение беспрепятственного прохождения гуманитарной помощи и скорейшее начало процесса восстановления территории.

Трамп утром 26 октября прибыл в столицу Малайзии для участия в саммите АСЕАН. В ходе мероприятия премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение в присутствии президента США. Трамп в выступлении приписал себе заслугу в урегулировании конфликта. 

