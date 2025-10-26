США и Малайзия подписали меморандум по критически важным минералам

Достигнутые договоренности являются «стратегическим шагом к укреплению безопасности цепочки поставок и взаимной выгоды между двумя странами», отметил Ибрагим. По его словам, встреча с США укрепила дипломатические отношения между странами и открыла новые возможности для углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики, образования, обороны, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.