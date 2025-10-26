WSJ: ЦРУ увидело возможность для переговоров Трампа и Путина

По данным издания, в начале работы администрации Трампа чиновники запрашивали у аналитиков разведки секретные оценки и брифинги по украинскому вопросу, чтобы оценить готовность Москвы к переговорам о завершении конфликта. Аналитики ЦРУ в ответ на запросы Белого дома подготовили оценки, в которых, как пишет WSJ, есть вывод о возможности Трампа провести переговоры с Путиным. Отмечается, что оценки ЦРУ иногда были оптимистичными «относительно перспектив нахождения общности взглядов с российским руководством».