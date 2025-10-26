WSJ: ЦРУ увидело возможность для переговоров Трампа и Путина
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США увидело возможности переговоров американского президента Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина по украинскому конфликту, передает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, в начале работы администрации Трампа чиновники запрашивали у аналитиков разведки секретные оценки и брифинги по украинскому вопросу, чтобы оценить готовность Москвы к переговорам о завершении конфликта. Аналитики ЦРУ в ответ на запросы Белого дома подготовили оценки, в которых, как пишет WSJ, есть вывод о возможности Трампа провести переговоры с Путиным. Отмечается, что оценки ЦРУ иногда были оптимистичными «относительно перспектив нахождения общности взглядов с российским руководством».
При этом утверждается, что бюро разведки и исследований (INR) госдепартамента сомневается в том, что Путин готов вести переговоры о прекращении конфликта на Украине.
ЦРУ ранее рассекретило доклад, который показывает, что бывший президент США Джо Байден лично вмешивался, чтобы заблокировать распространение отчета о коррупции его семьи на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его данным, в рассекреченном письме от 10 февраля 2016 г. говорится, что Байден «настоятельно предпочел, чтобы этот отчет не распространялся». Дмитриев подчеркнул, что аналитики ЦРУ посчитали документ важным, но распространение остановили по просьбе Байдена.