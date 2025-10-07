По данным Daily Mail, в досье подробно описывается, как чиновники в Киеве в частном порядке злились на Байдена за то, что он приехал на Украину, чтобы читать им лекции о коррупции. Они отмечали, что Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента США, приехал в Киев почти исключительно для того, чтобы выступить с общей публичной речью, и не собирался обсуждать важные вопросы с бывшим президентом Украины Петром Порошенко или другими представителями украинского правительства.