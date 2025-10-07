ЦРУ рассекретило данные о сокрытии фактов коррупции семьи Байдена на Украине
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило доклад, который показывает, что бывший президент США Джо Байден лично вмешивался, чтобы заблокировать распространение отчета о коррупции его семьи на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
По его данным, в рассекреченном письме от 10 февраля 2016 г. говорится, что Байден «настоятельно предпочел, чтобы этот отчет не распространялся». Дмитриев подчеркнул, что аналитики ЦРУ посчитали документ важным, но распространение остановили по просьбе Байдена.
В отчете также отмечается, что власти Украины видели в действиях семьи Байдена «доказательство двойных стандартов в подходе США к вопросам коррупции и власти».
По данным Daily Mail, в досье подробно описывается, как чиновники в Киеве в частном порядке злились на Байдена за то, что он приехал на Украину, чтобы читать им лекции о коррупции. Они отмечали, что Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента США, приехал в Киев почти исключительно для того, чтобы выступить с общей публичной речью, и не собирался обсуждать важные вопросы с бывшим президентом Украины Петром Порошенко или другими представителями украинского правительства.
Президент США Дональд Трамп 30 сентября раскритиковал политику администрации экс-президента Джо Байдена, заявив, что год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной» – в том числе из-за бесконтрольной миграции и поставок оружия Украине.