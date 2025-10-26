Дмитриев назвал бессмысленными любые попытки давления на Россию
Только конструктивный и уважительный диалог принесет плоды, любые попытки давления на Россию бессмысленны, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сейчас находится в США, где ведет переговоры с представителями американской администрации. По его словам, российская сторона четко доносит позицию президента РФ Владимира Путина о том, что «только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды».
«Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны. Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог Россия-США, внести очень много дезинформации», – сказал Дмитриев в видеообращении в своем Telegram-канале.
В этой связи он прокомментировал состояние российской экономики, уточнив, что ее рост составил свыше 4% в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европы показали рост менее 1%.
Дмитриев добавил, что дискуссии с США проводятся «в очень серьезном тоне», а Россия настроена на конструктивный диалог. По его словам, Москва хочет мирного решения, но «уважение всех интересов России и искоренение первопричин украинского кризиса — это основа правильных решений».