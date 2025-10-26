Силы ПВО ликвидировали над регионами России 26 дронов

Дроны были ликвидированы в период с 11.00 до 16.00 мск. По информации оборонного ведомства, большую часть БПЛА (17) обнаружили в небе над Белгородской областью. Еще шесть аппаратов были сбиты или подавлены над Брянской областью, три беспилотника ликвидировали над территорией Курской области.