Силы ПВО ликвидировали над регионами России 26 дронов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение нескольких часов перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Дроны были ликвидированы в период с 11.00 до 16.00 мск. По информации оборонного ведомства, большую часть БПЛА (17) обнаружили в небе над Белгородской областью. Еще шесть аппаратов были сбиты или подавлены над Брянской областью, три беспилотника ликвидировали над территорией Курской области.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате работы ПВО пострадавших и разрушений нет. При этом есть последствия атаки БПЛА в селе Курово Погарского района. Там дрон–камикадзе ударил по движущемуся гражданскому автомобилю, ранения получила женщина.
По данным властей Белгородской области, при атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали десять человек, еще шесть жителей получили ранения и травмы в Белгороде и Грайворонском округе.