Главная / Политика /

США и Китай согласовали рамки торгового соглашения перед встречей лидеров

Ведомости

Высокопоставленные представители экономических ведомств Китая и США согласовали рамки торгового соглашения, которое может быть достигнуто в ходе встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Reuters.

На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре состоялась встреча министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн и главным торговым переговорщиком, заместителем министра коммерции Ли Чэнган.

По данным китайской стороны, США и КНР достигли «предварительного консенсуса», далее пройдут соответствующие внутренние процедуры согласования.

«Позиция США была жесткой. Мы провели очень интенсивные консультации и конструктивно обменялись мнениями, изучая решения и договоренности по этим вопросам», – сказал Ли Чэнган.

Ли назвал переговоры «откровенными», а Бессент – «очень содержательными». Американский министр также заявил NBC, что соглашение, по его мнению, отсрочит расширение Китаем экспортного контроля на редкоземельные металлы и магниты. Сделка также позволит избежать новых 100%-ных пошлин США на китайские товары.

Ожидается, что лидеры государств встретятся в Южной Корее 30 октября. Среди тем переговоров Трампа и Си – закупки Китаем американской сои, Тайвань и освобождение из тюрьмы гонконгского медиамагната Джимми Лая, напоминает Reuters.

15 октября Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем, подчеркнув, что пошлины являются ключевым инструментом защиты национальной безопасности. Ранее, 11 октября, президент США пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР с 1 ноября.

