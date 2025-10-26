США и Китай согласовали рамки торгового соглашения перед встречей лидеров
Высокопоставленные представители экономических ведомств Китая и США согласовали рамки торгового соглашения, которое может быть достигнуто в ходе встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Reuters.
На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре состоялась встреча министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн и главным торговым переговорщиком, заместителем министра коммерции Ли Чэнган.
По данным китайской стороны, США и КНР достигли «предварительного консенсуса», далее пройдут соответствующие внутренние процедуры согласования.
«Позиция США была жесткой. Мы провели очень интенсивные консультации и конструктивно обменялись мнениями, изучая решения и договоренности по этим вопросам», – сказал Ли Чэнган.
Ли назвал переговоры «откровенными», а Бессент – «очень содержательными». Американский министр также заявил NBC, что соглашение, по его мнению, отсрочит расширение Китаем экспортного контроля на редкоземельные металлы и магниты. Сделка также позволит избежать новых 100%-ных пошлин США на китайские товары.
Ожидается, что лидеры государств встретятся в Южной Корее 30 октября. Среди тем переговоров Трампа и Си – закупки Китаем американской сои, Тайвань и освобождение из тюрьмы гонконгского медиамагната Джимми Лая, напоминает Reuters.
15 октября Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем, подчеркнув, что пошлины являются ключевым инструментом защиты национальной безопасности. Ранее, 11 октября, президент США пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР с 1 ноября.