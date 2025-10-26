Член палаты представителей конгресса США Луна допустила визит в Россию
Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что может посетить Россию вместе с делегацией американских законодателей, если поступит соответствующее предложение со стороны Москвы.
«Полагаю, на горизонте определенно есть такая возможность, и если нас пригласят, мы направимся туда», – сказала она ТАСС.
Сейчас в США находится спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По итогам переговоров с американской стороной он назвал бессмысленными попытки давления на Москву и сообщил, что общался в том числе Луной, которая высказалась за диалог с Россией.
По его данным, конгрессвумен также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Госдумы. Встреча будет организована в ближайшее время и станет важным диалогом между парламентами наших стран, добавил Дмитриев.
Луна также писала в X, как отмечал глава РФПИ, что Америка должна стремиться к торговым возможностям и миру, а не «продвигать неоконсервативную повестку войны с Россией».