Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Член палаты представителей конгресса США Луна допустила визит в Россию

Ведомости

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что может посетить Россию вместе с делегацией американских законодателей, если поступит соответствующее предложение со стороны Москвы.

«Полагаю, на горизонте определенно есть такая возможность, и если нас пригласят, мы направимся туда», – сказала она ТАСС.

Сейчас в США находится спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По итогам переговоров с американской стороной он назвал бессмысленными попытки давления на Москву и сообщил, что общался в том числе Луной, которая высказалась за диалог с Россией.

По его данным, конгрессвумен также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Госдумы. Встреча будет организована в ближайшее время и станет важным диалогом между парламентами наших стран, добавил Дмитриев.

Луна также писала в X, как отмечал глава РФПИ, что Америка должна стремиться к торговым возможностям и миру, а не «продвигать неоконсервативную повестку войны с Россией».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте