Член палаты представителей конгресса США Луна допустила визит в Россию

Сейчас в США находится спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По итогам переговоров с американской стороной он назвал бессмысленными попытки давления на Москву и сообщил, что общался в том числе Луной, которая высказалась за диалог с Россией.