Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
Росавиация не вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Москвы, следует из Telegram-канала пресс-секретаря агентства Артема Кореняко.
26 октября в период с 11:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 26 украинских дронов над Белгородской (17), Курской (6) и Брянской областями (3).
25 октября Собянин сообщил, что ночью российские силы уничтожили семь дронов, которые направлялись в сторону Москвы. За день до этого мэр Москвы заявлял, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Тогда Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов из столичных аэропортов.