Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

25 октября Собянин сообщил, что ночью российские силы уничтожили семь дронов, которые направлялись в сторону Москвы. За день до этого мэр Москвы заявлял, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Тогда Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов из столичных аэропортов.