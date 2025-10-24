Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

Днем ранее Собянин сообщил, что средства ПВО сбили один украинский беспилотник на подлете к столице. Тогда Росавиация ввела ограничения на полеты воздушных средств в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Минобороны РФ отчиталось об уничтожении одного дрона в Подмосковье.