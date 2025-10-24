Газета
Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский».

Днем ранее Собянин сообщил, что средства ПВО сбили один украинский беспилотник на подлете к столице. Тогда Росавиация ввела ограничения на полеты воздушных средств в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Минобороны РФ отчиталось об уничтожении одного дрона в Подмосковье.

