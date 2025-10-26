Газета
Главная / Политика /

Мэру армянского Гюмри предъявили новое обвинение за призыв к союзу с Россией

Его заподозрили в публичном призыве к отказу от суверенитета Армении, рассказала адвокат
Ведомости

Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение после призыва сформировать союз с Россией. Об этом сообщила адвокат Гукасяна Заруи Постанджян в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Вардана Гукасяна за его мысли о формировании союза с другими странами», – написала она.

Постанджян заявила, что силовики квалифицировали заявления по статье о «публичном призыве к отказу от суверенитета Республики Армении». Адвокат назвала это «политическим преследованием», поскольку он выразил свое мнение. Кроме того, Армения уже член ряда союзов: ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ и др.

21 октября антикоррупционный суд Армении арестовал Гукасяна на два месяца. Арест произошел через день после задержания Гукасяна и еще семерых сотрудников мэрии по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. По данным «Sputnik Армения», расследование может быть связано с вымогательством и получением взятки у владельца сети магазинов «Фабрика» Севака Гомцяна.

Гукасян повторно стал мэром Гюмри в апреле 2025 г. До этого он уже возглавлял город с 2000 по 2012 г.

