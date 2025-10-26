Мэру армянского Гюмри предъявили новое обвинение за призыв к союзу с Россией

21 октября антикоррупционный суд Армении арестовал Гукасяна на два месяца. Арест произошел через день после задержания Гукасяна и еще семерых сотрудников мэрии по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. По данным «Sputnik Армения», расследование может быть связано с вымогательством и получением взятки у владельца сети магазинов «Фабрика» Севака Гомцяна.