Суд арестовал мэра Гюмри Гукасяна на два месяца

20 октября Гукасян и еще семь сотрудников мэрии были задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. По данным «Sputnik Армения», расследование может быть связано с вымогательством и получением взятки у владельца сети магазинов «Фабрика» Севака Гомцяна.