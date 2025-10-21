Суд арестовал мэра Гюмри Гукасяна на два месяца
Антикоррупционный суд Армении арестовал на два месяца мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщил его адвокат после оглашения решения суда.
«Суд принял решение избрать арест на два месяца в качестве меры пресечения», – уточнил защитник (цитата по ТАСС).
По словам адвоката, Гукасян подвергался жесткому обращению со стороны правоохранительных органов: в течение суток ему не предоставляли еду и не разрешали переодеться. Защитник отметил, что оппозиционного мэра начали прослушивать буквально через несколько дней после его избрания.
«Мы подадим апелляционную жалобу», – добавил он.
20 октября Гукасян и еще семь сотрудников мэрии были задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. По данным «Sputnik Армения», расследование может быть связано с вымогательством и получением взятки у владельца сети магазинов «Фабрика» Севака Гомцяна.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 г. До этого он уже возглавлял город с 2000 по 2012 г.