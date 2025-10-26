Berliner Zeitung узнала о массовом дезертирстве в ВСУ на фоне истощения
На Украине возбуждено около 290 000 уголовных дел против военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) за дезертирство. Украинский историк Марта Гавришко считает, что масштабы дезертирства значительно выше официальных данных. Материал с соответствующей оценкой опубликован в немецкой газете Berliner Zeitung.
Гавришко называет причинами дезертирства истощение, недостаточную подготовку, неопределенное время службы, разочарование, дефицитную экономику, низкую оплату, коррупцию, слабое военное руководство или серьезную утрату доверия к начальникам, чьи рискованные приказы часто ведут к большим потерям. Она утверждает, что истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела ее возможностей.
Гавришко также указывает на то, что десятки тысяч мужчин принуждают к ношению военной формы каждый месяц. Berliner Zeitung отмечает, что Запад может и дальше поставлять оружие Украине, но скоро, возможно, в стране уже некому будет воевать.
В августе украинские СМИ со ссылкой на местную прокуратуру сообщали, что с начала 2025 г. зарегистрировано 110 511 случаев самовольного оставления части в ВСУ – больше, чем за три предыдущих года конфликта с Россией.