Средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над российскими регионами

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в период с 16:00 до 20:00 мск над разными регионами. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Из них 19 дронов были перехвачены над Белгородской областью. Еще два беспилотника сбили над Калужской областью и один дрон – над Московским регионом.

Вечером 26 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один украинский беспилотник на подлете к Москве.

Читайте также:Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
