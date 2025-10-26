NYT: ограбление Лувра стало «вишенкой на торте» проблем Макрона
Ограбление парижского Лувра стало «вишенкой на торте» в череде проблем президента Франции Эммануэля Макрона – оно обнажило серьезные просчеты в системе безопасности страны и усилило общественное недовольство. Об этом пишет The New York Times.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, указывает газета. По данным опроса Verian Group, 53% французов испытывают чувство стыда за состояние дел в стране – это на 15 п. п. больше, чем в январе. Бывший министр культуры Орель Филлипетти охарактеризовала ограбление как «глубокое насилие, выражение национального разлада и деградации государства».
Ситуация особенно болезненна на фоне и без того низкого рейтинга Макрона, продолжает NYT. Символично, что восемь лет назад именно в Лувре, во Дворце Наполеона, президент Франции торжественно отмечал свою первую победу на выборах. Теперь же этот знаковый музей стал местом, подчеркнувшим хрупкость его политического наследия и нарастающее разочарование французов в руководстве страны, отмечается в материале.
19 октября четверо злоумышленников, выдав себя за рабочих, проникли в музей с помощью автолестницы и менее чем за 10 минут похитили девять ювелирных украшений общей стоимостью около 88 млн евро. Среди украденного – тиары, броши, ожерелья и серьги, принадлежавшие французским королевским особам. Особую ценность представляла корона императрицы Евгении де Монтихо, которую впоследствии удалось вернуть; остальные драгоценности до сих пор находятся в розыске.
Преступники проникли в позолоченную Галерею Аполлона через балкон, разбив стекло подручными инструментами. Единственная внешняя камера на этом участке музея была направлена в противоположную от места проникновения сторону.
Министр культуры Франции Рашида Дати назвала ограбление «делом профессионалов» и признала, что безопасность музеев в стране десятилетиями оставалась без должного внимания. При этом она настаивает на отсутствии сбоев в системе безопасности, вопреки данным внутреннего отчета о недостаточных инвестициях, нехватке камер наблюдения и задержках с модернизацией Лувра.
Директор музея Лоранс де Кар предложила свою отставку, но она была отклонена как министром культуры, так и президентом.