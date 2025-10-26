NYT: ограбление Лувра стало «вишенкой на торте» проблем Макрона

Ситуация особенно болезненна на фоне и без того низкого рейтинга Макрона, продолжает NYT. Символично, что восемь лет назад именно в Лувре, во Дворце Наполеона, президент Франции торжественно отмечал свою первую победу на выборах. Теперь же этот знаковый музей стал местом, подчеркнувшим хрупкость его политического наследия и нарастающее разочарование французов в руководстве страны, отмечается в материале.