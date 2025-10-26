Задержан второй подозреваемый в ограблении Лувра
Правоохранители задержали второго подозреваемого в ограблении Лувра, сообщает Le Figaro. Это произошло вечером 25 октября в пригороде Парижа, департаменте Сена-Сен-Дени.
В этот же вечер задержали первого фигуранта дела об ограблении. По данным французских СМИ, подозреваемого обнаружили в парижском аэропорту Руасси, он планировал вылететь в Алжир.
По данным Le Figaro, операция была проведена бригадой по борьбе с бандитизмом (BRB) при поддержке сотрудников пограничной полиции. Второго подозреваемого арестовала парижская судебная полиция.
Отмечается, что отследить маршрут побега преступников через Париж и соседние департаменты позволило видеонаблюдение. Полиция получила доступ к записям с общественных и частных камер. Сейчас правоохранители идут по следу сообщников, которых могут найти в ближайшие часы.
19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. По данным Le Figaro, восемь предметов стоимостью 88 млн евро до сих пор не найдены.
Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих. Ограбление прошло за семь минут. Охранники эвакуировали посетителей и сумели выгнать грабителей, которые пытались поджечь свой грузовик при побеге.