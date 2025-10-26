Газета
Главная / Общество /

Одного подозреваемого по делу об ограблении Лувра задержали

Ведомости

В Париже задержали одного подозреваемого по делу об ограблении Лувра. Об этом пишет Franceinfo со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Подозреваемого задержали в парижском аэропорту Руасси. Он планировал вылететь в Алжир.

Всего разыскиваются четверо подозреваемых. Двое из них проникли в галерею «Аполлон», двое других помогли подозреваемым скрыться на скутерах.

19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих. Ограбление прошло за семь минут. Охранники эвакуировали посетителей и сумели выгнать грабителей, которые пытались поджечь свой грузовик при побеге.

На фоне ограбления директор Лувра Лоранс Де Кар пыталась подать в отставку, но ей отказали, писала Le Figaro со ссылкой на источники.

