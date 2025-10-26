Одного подозреваемого по делу об ограблении Лувра задержали

19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих. Ограбление прошло за семь минут. Охранники эвакуировали посетителей и сумели выгнать грабителей, которые пытались поджечь свой грузовик при побеге.