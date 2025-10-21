Le Figaro: директору Лувра отказали в отставке
Директору Лувра Лоранс Де Кар отказали в отставке после крупнейшего ограбления музея. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники.
«Она подала в отставку, но безуспешно», – говорится в материале.
Отказ связан с реставрацией Лувра. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Де Кар и несколько раз звонил ей в последние дни. По данным Le Figaro, он призвал ее «быть стойкой» и «не сломить динамику реставрации музея».
Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.
Министр культуры Франции Рашида Дати говорила, что во время ограбления охранники, не вооруженные и действовавшие по протоколу, эвакуировали посетителей и сумели выгнать грабителей, которые пытались поджечь свой грузовик при побеге.
Reuters писал, что полиция может поймать грабителей Лувра, но драгоценности уже утрачены.