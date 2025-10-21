Газета
Общество

Охранники Лувра отказались выходить на работу после ограбления

Ведомости

Сотрудники службы безопасности Лувра отказались приступить к работе после ограбления музея, потребовав от руководства гарантий усиления охраны, пишет The New York Times со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сарру Абдельхеди.

По ее словам, инцидент вызвал у работников «шок и сильное чувство незащищенности». Они заявили, что не вернутся к выполнению обязанностей, пока директор Лувра Лоранс де Карс не представит конкретный план по повышению уровня безопасности. В итоге музей был временно закрыт, чтобы руководство могло обсудить ситуацию с персоналом.

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что во время ограбления охранники, не вооруженные и действовавшие по протоколу, эвакуировали посетителей и сумели выгнать грабителей, которые пытались поджечь свой грузовик при побеге.

По данным профсоюза, в последние годы численность службы безопасности музея значительно сократилась – с 994 человек в 2014 г. до 856 в 2023 г. Представители SUD считают, что нехватка персонала могла стать сигналом для преступников о возможных уязвимостях в системе охраны.

Reuters: полиция может поймать грабителей Лувра, но драгоценности уже утрачены

Общество

Между тем The New York Times со ссылкой на утечку чернового отчета национального аудитора Франции сообщает, что 75% крыла Ришелье и треть помещений крыла Денон в Лувре остаются без камер наблюдения. В документе также указано, что обновление системы безопасности музея неоднократно откладывалось.

В письме сотрудникам после происшествия директор музея Лоранс де Карс пообещала, что «все необходимые меры будут приняты», и заверила работников в своей «решимости в этой непростой ситуации».

Утром 19 октября из Лувра было похищено девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. После этого музей был закрыт на весь день. Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. Четверо преступников проникли в Лувр со стороны реки Сены, выдав себя за рабочих.

