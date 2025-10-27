Газета
Вертолет и истребитель ВМС США упали в Южно-Китайском море

Ведомости

Вертолет Sea Hawk и истребитель Super Hornet потерпели крушение в водах Южно-Китайского моря, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США в Х.

Вертолет, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолетной эскадрильи, упал примерно в 14:45 по местному времени (9:45 мск) 26 октября. В 15:15 по местному (10:15 мск) потерпел крушение истребитель F/A-18F Super Hornet.

Члены экипажа успели вовремя катапультироваться. Весь задействованный персонал выжил и находится в стабильном состоянии, рассказали в пресс-службе.

Причины обоих инцидентов пока не известны. Ведется расследование, сообщили в ВМС.

31 июля Fox 26 News сообщал, что истребитель F35 Lightning II разбился в поле в округе Фресно в Калифорнии. По данным источников, он принадлежал ВМС США или Корпусу морской пехоты США. Пилот успел катапультироваться.

