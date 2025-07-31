Истребитель F35 рухнул в Калифорнии
Самолет разбился в поле в округе Фресно в Калифорнии. По данным источников Fox 26 News, речь может идти об ударном истребителе F35 Lightning II, принадлежащем ВМС США или Корпусу морской пехоты США.
Очевидцы сообщили, что видели парашют – это означает, что пилот катапультировался. На место прибыла бригада «скорой». Отмечается также, что на месте работают сотрудники офиса шерифа Фресно и пожарной службы Калифорнии.
В феврале самолет военно-морского флота (ВМС) США E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего вблизи от авиационной базы у штата Калифорния. На борту самолета находились два пилота. Оба они были спасены рыболовным судном.