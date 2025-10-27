Над регионами России сбили 193 украинских БПЛА за ночь
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника за ночь над регионами РФ, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов сбито над Брянской (47) и Калужской (42) областями. Над территорией Московского региона отражена атака 40 БПЛА, из них 34 летели на Москву. Над Тульской областью средства ПВО сбили 32 дрона, над Курской – 10 единиц.
Семь беспилотников перехвачено над Орловской областью. По четыре дрона сбили над Ростовской и Воронежской, по два – над Оренбургской и Тамбовской областями. Над Белгородской, Липецкой и Самарской уничтожено по одному беспилотнику.
Росавиация вводила ограничения в работу аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Самары («Курумоч»), Оренбурга, Орска и столичных «Домодедово» и «Жуковский». Действие мер остается для Орска и Оренбурга, для остальных аэропортов ограничения сняты.