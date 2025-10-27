Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Над регионами России сбили 193 украинских БПЛА за ночь

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника за ночь над регионами РФ, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов сбито над Брянской (47) и Калужской (42) областями. Над территорией Московского региона отражена атака 40 БПЛА, из них 34 летели на Москву. Над Тульской областью средства ПВО сбили 32 дрона, над Курской – 10 единиц.

Семь беспилотников перехвачено над Орловской областью. По четыре дрона сбили над Ростовской и Воронежской, по два – над Оренбургской и Тамбовской областями. Над Белгородской, Липецкой и Самарской уничтожено по одному беспилотнику.

Росавиация вводила ограничения в работу аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Самары («Курумоч»), Оренбурга, Орска и столичных «Домодедово» и «Жуковский». Действие мер остается для Орска и Оренбурга, для остальных аэропортов ограничения сняты.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь