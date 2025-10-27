Партия президента Милея победила на промежуточных выборах в Аргентине
Партия La Libertad Avanza («Свобода наступает») президента Аргентины Хавьера Милея победила на промежуточных выборах в конгресс, сообщила The Guardian.
После подсчета 95% бюллетеней партия получила 40,84% голосов по всей стране. Издание пишет, что правительство ожидало результат ниже – 30-35%. Оппозиционная партия Fuerza Patria («Силы страны») набрала 31,67%.
Партия La Libertad Avanza получила 64 места в нижней палате и 12 мест в сенате. На выборах разыгрывались 127 из 257 мест в нижней палате парламента и 24 места из 72 в сенате. Такие результаты позволят Милею обеспечить себе сохранение права президентского вето, пишет The Guardian.
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поздравил Милея с победой, сказав, что «уверенность американцев в нем была оправдана народом Аргентины».
24 октября The Times писала, что Милей, пришедший к власти в 2023 г. с обещанием «распилить бензопилой» государственные расходы и положить конец десятилетиям экономического спада, столкнулся с падением популярности на фоне приближающихся выборов в конгресс.