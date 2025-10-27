Партия президента Милея победила на промежуточных выборах в Аргентине

Партия La Libertad Avanza получила 64 места в нижней палате и 12 мест в сенате. На выборах разыгрывались 127 из 257 мест в нижней палате парламента и 24 места из 72 в сенате. Такие результаты позволят Милею обеспечить себе сохранение права президентского вето, пишет The Guardian.