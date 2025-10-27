Шведская компания Saab откроет на Украине производство истребителей Gripen

По словам Йоханссона, Saab планирует увеличить выпуск истребителей в Бразилии, а также открыть новые площадки в Канаде и европейских государствах. Глава компании отметил, что одним из способов финансирования покупки самолетов Киевом могут стать замороженные активы РФ, однако для этого страны ЕС должны договориться о механизме их применения.