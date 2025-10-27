Шведская компания Saab откроет на Украине производство истребителей Gripen
Шведская компания Saab готовится открыть на Украине завод, на котором разместит производство истребителей Gripen. Об этом газете Financial Times рассказал глава компании Микаэл Йоханссон. В ходе сделки Киев сможет закупить до 150 этих боевых самолётов.
По словам Йоханссона, Saab планирует увеличить выпуск истребителей в Бразилии, а также открыть новые площадки в Канаде и европейских государствах. Глава компании отметил, что одним из способов финансирования покупки самолетов Киевом могут стать замороженные активы РФ, однако для этого страны ЕС должны договориться о механизме их применения.
23 октября министр обороны Швеции Пол Йонсон уже говорил, что сделку по поставке Киеву 100–150 истребителей Jas 39 Gripen Е можно оплатить замороженными российскими активами. Стоимость одного такого самолета может достигать около 800 млн крон ($85 млн). Минимальный заказ обойдется Украине в $8,5 млрд.
22 октября соглашение о поставках подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Правительство Швеции отмечало, что государство имеет опыт «разработки и эксплуатации передовых современных платформ», в том числе JAS 39 Gripen. Украина, по мнению иностранного кабмина, «обладает уникальным опытом воздушного боя и противовоздушной обороны», который может передать Швеции.