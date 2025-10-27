Газета
Главная / Политика /

Рубио: новый удар Израиля по Газе был не нарушением мира, а самообороной

Ведомости

Израиль не отказался от права на самооборону. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в контексте последнего израильского удара по сектору Газа.

«Мы не считаем это нарушением режима прекращения огня. Они имеют на это [совершение ударов] право, если существует непосредственная угроза Израилю», – сказал он (цитата по Reuters).

Он уточнил, что Израиль не отказался от своего права на самооборону в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве Вашингтона, Египта и Катара.

25 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об очередном ударе, который был совершен во время действия режима прекращения огня. ЦАХАЛ заявила, что в результате операции убит боевик террористической организации «Исламский джихад», который, по данным разведки, планировал совершить нападение на израильских военнослужащих.

Подконтрольный палестинской группировке «Хамас» минздрав Газы сообщил 25 октября, что с момента прекращения огня в октябре погибли 93 человека, ранения от израильских ударов получили 324 человека. Общее число жертв с 7 октября 2023 г. достигло 68 519, пострадали 170 382 человек.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных. После этого стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

