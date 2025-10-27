Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков объяснил разработку «Буревестника» задачами безопасности

Ведомости

Россия последовательно обеспечивает свою безопасность, разработка новых систем вооружений, в том числе крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», шла в русле этой задачи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, России жизненно важно обеспечение безопасности страны, особенно на фоне «милитаристского настроя» Европы.

«Европейцы действительно находятся в состоянии такой внутренней истерики, русофобской, агрессивной и воинственной. Конечно, на фоне этого Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность», – подчеркнул Песков.

26 октября президент РФ Владимир Путин объявил о завершении испытаний «Буревестника». Он указал, что аналогов крылатой ракеты в мире нет еще. Глава государства добавил, что предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

Reuters писало, что послание в виде испытаний заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял президент США Дональд Трамп. В сигнал также вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями, отметило агентство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь