Песков объяснил разработку «Буревестника» задачами безопасности

Reuters писало, что послание в виде испытаний заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял президент США Дональд Трамп. В сигнал также вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями, отметило агентство.