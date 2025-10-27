Путин не встретился с Дмитриевым после его поездки в США

Сам Дмитриев говорил, что цель его визита в США – донести до администрации Трампа, что им не следует идти по пути давления в диалоге с Россией и становиться «Байденами». По его словам, он прибыл в США по приглашению американской стороны, а переговоры были запланированы давно.