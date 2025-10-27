Газета
Политика

Путин не встретился с Дмитриевым после его поездки в США

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не проводил встречу со своим спецпредставителем Кириллом Дмитриевым после его поездки в Вашингтон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь я точно не могу сказать. Встречи не было. Но, с другой стороны, Дмитриев мог доложить и по телефону», – сказал он.

Дмитриев посетил США в конце октября. Он встретился с представителями администрации президента США Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией». В том числе, спецпредставитель президента РФ провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Сам Дмитриев говорил, что цель его визита в США – донести до администрации Трампа, что им не следует идти по пути давления в диалоге с Россией и становиться «Байденами». По его словам, он прибыл в США по приглашению американской стороны, а переговоры были запланированы давно.

