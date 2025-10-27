Газета
Главная / Политика /

Песков назвал визит Дмитриева в США маленьким шагом на длинной дороге

Ведомости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев мог отчитаться перед Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США в телефонном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встречи не было, но, с другой стороны, Дмитриев мог доложить и по телефону», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что неформальные контакты между Россией и США остаются важной частью диалога, особенно на фоне недружественных шагов Вашингтона. «Это лишь маленький шаг в долгой-долгой дороге. Вот так к этому нужно относиться», – пояснил Песков.

Дмитриев призвал представителей администрации США не становиться Байденами

Политика / Международные отношения

24 октября Дмитриев заявил, что целью его визита в Вашингтон стало донести до администрации президента США Дональда Трампа мысль о недопустимости давления на Россию. По его словам, поездка состоялась по приглашению американской стороны и не была отменена, несмотря на «последние недружественные шаги» США.

«Мы видим, как президент Путин сказал, что с Россией не работает язык давления», – сказал Дмитриев.

Он также подчеркнул, что Великобритания и Евросоюз, по его мнению, неоднократно пытались сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, экономики Британии и Евросоюза плачевны, им важно создавать образ РФ как врага.

По словам Дмитриева, санкции США против российских нефтяных компаний ударят не по российской экономике, а по американским потребителям, вызвав рост цен на топливо. Он также отметил, что именно украинская сторона затягивает мирные переговоры, и его задачей было донести эту позицию до представителей администрации Трампа.

