США не дали ответа на предложение России возобновить авиасообщение

3 сентября на Восточном экономическом форуме официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что Россия направила США конкретные предложения по восстановлению авиасообщения, отметив, что это «нужно людям». По ее словам, прямой перелет занимал около девяти часов, тогда как сейчас дорога с пересадками может растянуться почти на сутки. Захарова подчеркнула, что прежние рейсы отличались комфортом и высоким уровнем обслуживания.