США не дали ответа на предложение России возобновить авиасообщение

Ведомости

Москва пока не получила от Вашингтона внятного ответа на предложение о полном восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения», – отметил Рябков, подчеркнув, что в министерстве пока не видят должного движения по этому направлению (цитата по «Интерфаксу»).

3 сентября на Восточном экономическом форуме официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что Россия направила США конкретные предложения по восстановлению авиасообщения, отметив, что это «нужно людям». По ее словам, прямой перелет занимал около девяти часов, тогда как сейчас дорога с пересадками может растянуться почти на сутки. Захарова подчеркнула, что прежние рейсы отличались комфортом и высоким уровнем обслуживания.

