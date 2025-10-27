Путин денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

Соглашение между правительствами было подписано 29 августа 2000 г. в Москве и 1 сентября 2000 г. в Вашингтоне. Оно предусматривало, что каждая сторона утилизирует по 34 т плутония, признанного избыточным для военных программ. В 2016 г. действие соглашения было приостановлено указом президента России и федеральным законом.