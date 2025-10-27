Путин денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

Путин денонсировал соглашение с США по утилизации плутонияДоговор действовал с 2000 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США по утилизации плутония, который не является более необходимым для целей обороны. Соответствующий закон доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Соглашение между правительствами было подписано 29 августа 2000 г. в Москве и 1 сентября 2000 г. в Вашингтоне. Оно предусматривало, что каждая сторона утилизирует по 34 т плутония, признанного избыточным для военных программ. В 2016 г. действие соглашения было приостановлено указом президента России и федеральным законом.
8 октября Госдума поддержала прекращение действия соглашения. Во время обсуждения спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что решение принято в интересах государства. По его словам, расторжение соглашения назревало давно.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании нижней палаты парламента напомнил, что приостановка соглашения в 2016 г. была вызвана «коренным изменением обстоятельств». Среди причин он назвал введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на восток и усиление военного присутствия США в Восточной Европе.