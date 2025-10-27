Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

Договор действовал с 2000 года
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США по утилизации плутония, который не является более необходимым для целей обороны. Соответствующий закон доступен на сайте опубликования нормативных актов.

Соглашение между правительствами было подписано 29 августа 2000 г. в Москве и 1 сентября 2000 г. в Вашингтоне. Оно предусматривало, что каждая сторона утилизирует по 34 т плутония, признанного избыточным для военных программ. В 2016 г. действие соглашения было приостановлено указом президента России и федеральным законом.

8 октября Госдума поддержала прекращение действия соглашения. Во время обсуждения спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что решение принято в интересах государства. По его словам, расторжение соглашения назревало давно.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании нижней палаты парламента напомнил, что приостановка соглашения в 2016 г. была вызвана «коренным изменением обстоятельств». Среди причин он назвал введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на восток и усиление военного присутствия США в Восточной Европе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте