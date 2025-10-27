Путин подписал закон о статусе ветерана для бойцов спецподразделений

Согласно тексту закона, на статус ветерана боевых действий могут рассчитывать граждане, заключившие соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. и «выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции».