Путин подписал закон о статусе ветерана для бойцов спецподразделений
Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданам, добровольно принявшим участие в специальной военной операции на Украине, сообщается на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно тексту закона, на статус ветерана боевых действий могут рассчитывать граждане, заключившие соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. и «выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции».
Поправки в закон «О ветеранах», касающиеся добровольцев, были приняты Госдумой 21 октября и одобрены Советом Федерации на следующий день. С 27 октября они вступают в силу.