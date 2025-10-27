Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин подписал закон о статусе ветерана для бойцов спецподразделений

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданам, добровольно принявшим участие в специальной военной операции на Украине, сообщается на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту закона, на статус ветерана боевых действий могут рассчитывать граждане, заключившие соглашение с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. и «выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции».

Поправки в закон «О ветеранах», касающиеся добровольцев, были приняты Госдумой 21 октября и одобрены Советом Федерации на следующий день. С 27 октября они вступают в силу.