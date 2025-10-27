Филатов освобожден от должности в управлении президента
Алексея Филатова освободили от должности начальника упраздненного управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
29 августа президент РФ подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации (АП). Этим указом президент упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами (возглавлял Игорь Маслов) и управление по приграничному сотрудничеству (возглавлял Филатов). Вместо них в структуре АП появилось новое – управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству (СПС).
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на должность рассматривался человек, у которого есть опыт в сфере международного взаимодействия. Титов, в частности, проходил программу кадрового резерва «Достояние «Росатома» и несколько курсов, разработанных корпоративной академией и HR-службой «Росатома».