Филатов освобожден от должности в управлении президента

29 августа президент РФ подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации (АП). Этим указом президент упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами (возглавлял Игорь Маслов) и управление по приграничному сотрудничеству (возглавлял Филатов). Вместо них в структуре АП появилось новое – управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству (СПС).