Главная / Политика /

Филатов освобожден от должности в управлении президента

Ведомости

Алексея Филатова освободили от должности начальника упраздненного управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

29 августа президент РФ подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации (АП). Этим указом президент упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами (возглавлял Игорь Маслов) и управление по приграничному сотрудничеству (возглавлял Филатов). Вместо них в структуре АП появилось новое – управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству (СПС).

Начальником нового управления стал гендиректор частного учреждения «Росатом – международная сеть» Вадим Титов. 

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на должность рассматривался человек, у которого есть опыт в сфере международного взаимодействия. Титов, в частности, проходил программу кадрового резерва «Достояние «Росатома» и несколько курсов, разработанных корпоративной академией и HR-службой «Росатома».

